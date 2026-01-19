ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврогрупата приветства страната ни за плавното във...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22122798 www.24chasa.bg

Мъри Стоилов стартира 2026-а с 10-ата победа за "Гьозтепе" през сезона

2728
Станимир Стоилов Снимка: instagram.com/goztepe/

Воденият от Станимир Стоилов турски "Гьозтепе" започна победно официалните мачове за 2026-а.

У дома момчетата на Мъри удариха 3:1 "Ризе" с бившия нападател на ЦСКА Али Соу в състава в среща от 19-ия кръг на комшийския елит.

Това бе 10-ата победа през сезона в първенството за "Гьозтепе", който има още 5 равенства и само 3 загуби за 35-те точки на 4-ата позиция във временното подрежадене.

Тази вечер натзаниецът Новатус Мироши откри резултата за тима на Мъри в 38-ата мин.

14 мин след почивката гостите изравниха от дузпа чрез Казим Лачи.

Арда Окан Куртулан се разписа в 63-ата мин за 2:1, а крайния резултат оформи Ефкан Бекироолу в 82-ата мин.

Станимир Стоилов Снимка: instagram.com/goztepe/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)