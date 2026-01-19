Мъри Стоилов стартира 2026-а с 10-ата победа за "Гьозтепе" през сезона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Станимир Стоилов турски "Гьозтепе" започна победно официалните мачове за 2026-а.

У дома момчетата на Мъри удариха 3:1 "Ризе" с бившия нападател на ЦСКА Али Соу в състава в среща от 19-ия кръг на комшийския елит.

Това бе 10-ата победа през сезона в първенството за "Гьозтепе", който има още 5 равенства и само 3 загуби за 35-те точки на 4-ата позиция във временното подрежадене.

Тази вечер натзаниецът Новатус Мироши откри резултата за тима на Мъри в 38-ата мин.

14 мин след почивката гостите изравниха от дузпа чрез Казим Лачи.

Арда Окан Куртулан се разписа в 63-ата мин за 2:1, а крайния резултат оформи Ефкан Бекироолу в 82-ата мин.