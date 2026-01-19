Григор Димитров гледал баскетбол и футбол по време на дългата пауза без тенис

Григор Димитров разкри с какво е запълвал свободното си време в дългата пауза без тенис. Бившият №3 в света се завърна на корта след претърпяната операция на скъсан гръден мускул.

“Гледах баскетбол и футбол и това ми помогна да не губя връзката си със спорта, без самият аз да участвам”, сподели най-добрият български състезател в историята за австралийското издание на Men's Health.

“В момента на първо място за мен е тялото ми е да здраво. След това мисля за начина на подготовка, другото няма чак толкова голямо значение. Аз просто нямах избор и бях принуден да слушам тялото си. Трябваше да се ориентирам къде точно се намирам чисто физически и ментално. Не дали ще мога да играя тенис, а просто да съм наясно със себе си. Така посещенията в залата за фитнес се превърнаха в най-важното ми занимание. Различното сега е, че използвам различни приложения, които ми помагат да контролирам натоварванията си”, казва Григор.

Според него подобна контузия не засяга само тялото, а предизвиква и вътрешни противоречия и изисква търпение, а непрекъснато се питаш кога ще се завърнеш.

“Сега голямата ми цел е ясна и практична - да съм в състояние да играя всяка седмица, без да имам съмнения дали ще издържа. И да имам желания баланс в тениса и извън него”, разкрива Григор Димитров.

