Радо Янков: Ще помня винаги споделения с Тервел подиум у дома!

Единственият българин със световна купа в зимните спортове и символ на българския сноуборд Радослав Янков излезе с емоционален пост във фейсбук след вчерашния паралелен гигантски слалом в Банско. В него 35-годишният чепеларец стана трети, а първата си победа взе с 15 г. по-младият Тервел Зафиров.

"Вчера Банско стана сцена на един феноменален ден за българския сноуборд.

Този подиум е един от най-специалните в кариерата ми – резултат от труден период, много работа и търпение. Да го споделя с Тервел и да чуем българския химн у дома беше момент, който ще помня винаги!

Благодаря на екипа ми, с който всеки ден вървим напред и се борим за най-високото ниво.

Поклон пред всички, замесени в организацията на това прекрасно състезание. Благодаря ви!

БЪЛГАРИТЕ МОЖЕМ

П.П. Керемидите вкъщи бият лошо", гласи постът.