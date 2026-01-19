Малена Замфирова и Александър Кръшняк ще участват на европейската купа в Банско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По традиция след световната купа по алпийски сноуборд Банско приема и европейската купа.

На 20-21 януари писта "Томба" по която кара елитът в световния сноуборд през уикенда ще приеме и параралелните гигантски слаломи . България ще бъде представена от най-добрите си състезатели с изключение на Радослав Янков и Тервел Замфиров.

Това включва записалите втори места в кариерата си Малена Замфирова (направи го само на 15 миналата година в Криница, Полша) и Александър Кръшняк ( миналата седмица Бад Гащайн, Австрия). Двамата ще участван на олимпиадата в Милано и Кортина следващи ямесец.

Квалификацията утре е от 9 до 11 ч, а финалите са от 12,30 ч.