Стилиян Петров капитан на "Селтик" в голям турнир ...

205 мъже и 60 жени стартират на държавното по борба в Сливен

Снимка: БФБорба

205 мъже и 60 жени от 42 клуба ще стартират на държавния личен шампионат по свободна борба в Сливен.

Схватките започват във вторник от 10 часа в зала "Васил Левски". Кантарът е от 8 до 8,30 ч в същата зала.

На тепиха ще излязат много от националите ни състезатели - Ивайло Тисов (57 кг), Калоян Атанасов (70), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (97), Георги Иванов и Ален Хубулов (125).

В категория до 65 кг са заявени Микяй Наим, брат му Денис Наим, както и Шамил Мамедов, който по-рано през годината получи разрешение да се състезава за България.

При жените ще стартира световната вицешампионка Юлияна Янева (68 кг).

Снимка: БФБорба

