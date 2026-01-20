Стилиян Петров капитан на "Селтик" в голям турнир за легенди в Мюнхен (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рекордьорът по мачове за националния тим на България Стилиян Петров изведе с капитанската лента ветераните на “Селтик” в организирания от “Байерн” турнир Legends Cup в Мюнхен, който се явява наследник на проведени миналата година в чест на великия Кайзер Франц Beckenbauer Cup.

Като домакини баварците бяха представени от много бивши звезди като Франк Рибери, Ариен Робен, бившият ни национален селекционер Лотар Матеус, Юрген Клинсман, Марио Манджукич, Ивица Олич, Клаус Аугенталер и др.

“Детелините” не успяха да преодолеят групата след 2 минимални загуби. Първо Стилиян и компания отстъпиха драматично срещу “Борусия” (Дортмунд) с 1:2. Младен Петрич вкара 2 секунди преди края на двубоя със странична ножица за “жълто-черните”.

След това шотландският гранд не успя и срещу легендите на “Реал” (Мадрид) - 2:3.

Интересното е, че именно отборите, победили “Селтик”, се срещнаха отново и във финала.

В групата “Борусия” би с 4:1 испанците, а във финала се справи отново с тях след обрат от 0:2 до 3:2. Победното попадение бе на Матс Хумелс. В мача за третото място “Байерн” би 9:4 “Ювентус”.