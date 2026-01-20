Бивш национал, играл в Италия, подсилва "Черноморец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

19-годишният халф Джанер Садетинов, който е ритал 2 сезона с екипа на "Перуджа" в Примаверата на Италия ,подсилва отбора на "Черноморец". През есента талантът от Айтос беше неизменен титуляр за втория във втора лига "Фратрия", а преди това в "Добруджа".

Младежкият национал е юноша на "Черноморец", откъдето е привлечен в Академията на "Лудогорец".

Договорът на Садетинов с "акулите "е за година и половина. Опорният полузащитник вече тренира с отбора на треньора Иван Колев на лагера в базата на Йордан Лечков в Сливен.

Дебютът на Джанер Садетинов за бургазлии ще е в контролен мач срещу "Фратрия" в събота.