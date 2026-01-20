Нападател на Мароко може да пропусне световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Лил" Хамза Игамане получи контузия на предните кръстни връзки на коляното на финала за Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал, обяви отборът от Лига 1, поставяйки под съмнение участието му на тазгодишното световно първенство по футбол.

23-годишният футболист беше на пейката по време на финала, който Сенегал спечели с 1:0, преди да влезе в игра в продълженията като шеста резерва. Той игра седем минути преди да се контузи, оставяйки отбора на Уалид Реграги да завърши мача с 10 души.

„Тестовете, проведени на играча, за съжаление, потвърдиха сериозна контузия. Хамза Игаманее получил разкъсване на предната кръстна връзка на дясното коляно и ще отсъства няколко месеца", се казва в изявление на "Лил".

Травмата му се случва пет месеца преди световното първенство през 2026-а, където Мароко ще се изправи срещу Бразилия, Шотландия и Хаити в група C.

Игамане, който се присъедини към "Лил" от "Рейнджърс" в края на сезона, е отбелязал 9 гола в 21 мача за френския тим във всички турнири.