Нападател на Мароко може да пропусне световното

Нападателят на "Лил" Хамза Игамане получи контузия на предните кръстни връзки на коляното на финала за Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал, обяви отборът от Лига 1, поставяйки под съмнение участието му на тазгодишното световно първенство по футбол.
23-годишният футболист беше на пейката по време на финала, който Сенегал спечели с 1:0, преди да влезе в игра в продълженията като шеста резерва. Той игра седем минути преди да се контузи, оставяйки отбора на Уалид Реграги да завърши мача с 10 души.
„Тестовете, проведени на играча, за съжаление, потвърдиха сериозна контузия. Хамза Игаманее получил разкъсване на предната кръстна връзка на дясното коляно и ще отсъства няколко месеца", се казва в изявление на "Лил".
Травмата му се случва пет месеца преди световното първенство през 2026-а, където Мароко ще се изправи срещу Бразилия, Шотландия и Хаити в група C.
Игамане, който се присъедини към "Лил" от "Рейнджърс" в края на сезона, е отбелязал 9 гола в 21 мача за френския тим във всички турнири.