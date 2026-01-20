ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението по пътя към Провадия зарад...

Времето София -5° / -7°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22124126 www.24chasa.bg

Нападател на Мароко може да пропусне световното

884
СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят на "Лил" Хамза Игамане получи контузия на предните кръстни връзки на коляното на финала за Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал, обяви отборът от Лига 1, поставяйки под съмнение участието му на тазгодишното световно първенство по футбол.

23-годишният футболист беше на пейката по време на финала, който Сенегал спечели с 1:0, преди да влезе в игра в продълженията като шеста резерва. Той игра седем минути преди да се контузи, оставяйки отбора на Уалид Реграги да завърши мача с 10 души.

„Тестовете, проведени на играча, за съжаление, потвърдиха сериозна контузия. Хамза Игаманее получил разкъсване на предната кръстна връзка на дясното коляно и ще отсъства няколко месеца", се казва в изявление на "Лил".

Травмата му се случва пет месеца преди световното първенство през 2026-а, където Мароко ще се изправи срещу Бразилия, Шотландия и Хаити в група C.

Игамане, който се присъедини към "Лил" от "Рейнджърс" в края на сезона, е отбелязал 9 гола в 21 мача за френския тим във всички турнири.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)