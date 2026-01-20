ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал порита малко в Португалия при тежка загуба

Атанас Чернев Снимка: instagram.com/_ach9_/

Българският защитник Атанас Чернев беше оставен на резервната скамейка от старши треньора на "Ещрела" (Амадора). Това се оказа катастрофално решение на треньора Жоао Нуньо, защото тимът падна с 0:5 на свой терен от "Ещорил" в последния мач от 18-ия кръг на португалското първенство.

Бранителят се появи на терена в 80-ата минута на мястото на Сай Отавио, но резултатът беше оформен.

С този мач "Ещрела" остава в серия само с една победа от пет мача и има 19 точки, които ги нареждат на 12-о място. Зоната на изпадащите е на 5 надолу и там първи е "Каса Пия".

