Национал порита малко в Португалия при тежка загуба

Българският защитник Атанас Чернев беше оставен на резервната скамейка от старши треньора на "Ещрела" (Амадора). Това се оказа катастрофално решение на треньора Жоао Нуньо, защото тимът падна с 0:5 на свой терен от "Ещорил" в последния мач от 18-ия кръг на португалското първенство.

Бранителят се появи на терена в 80-ата минута на мястото на Сай Отавио, но резултатът беше оформен.

С този мач "Ещрела" остава в серия само с една победа от пет мача и има 19 точки, които ги нареждат на 12-о място. Зоната на изпадащите е на 5 надолу и там първи е "Каса Пия".