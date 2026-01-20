България ще е домакин на Генерална асамблея на асоциацията на Европейските лиги

Българската професионална футболна лига ще бъде домакин на 52-ата Генерална асамблея на Асоциацията на европейските лиги. Престижният форум ще се проведе на 11 и 12 март 2026 г. в София, подчертават от организацията.

Това ежегодно събитие в календара на футбола на Стария континент ще събере в столицата ръководители на 40-те най-влиятелни футболни лиги в Европа, както и ключови фигури от цялата международна футболна общност. Асамблеята се провежда в критичен за развитието на играта момент и ще послужи като платформа за обсъждане на стратегически цели, справяне с актуалните предизвикателства и укрепване на колективното сътрудничество в професионалния футбол на континента.

Атанас Караиванов, президент на Българската професионална футболна лига, коментира новината: „За мен е изключителна гордост, че БПФЛ и София ще посрещнат 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги. Това събитие е признание за нашата работа и предоставя безценни възможности за обмен на добри практики, надграждане на лидерските умения и разширяване на професионалните мрежи за българския футбол и нашите клубове.

Решени сме да предложим запомнящо се и ползотворно преживяване на всички делегати, като същевременно покажем красотата и гостоприемството на България. Богатата история на София, културната динамика и модерната инфраструктура я правят идеална локация за този престижен форум, който ще донесе значителна добавена стойност за българската лига."

От своя страна президентът на Асамблеята на Европейските лиги, Клаудиус Шефер, заяви: „52-ата Генерална асамблея се провежда в преломен момент за европейския футбол. Вътрешните първенства са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, но и пред уникални възможности. От съществено значение е да се обединим, за да затвърдим ролята на професионалните лиги като гръбнака на футболната екосистема в Европа.

Благодарни сме на Българската професионална футболна лига за домакинството на тази важна среща в София и с нетърпение очакваме два дни на конструктивен и задълбочен диалог."

Програмата на събитието и информация относно официалната пресконференция, ще бъдат предоставени на медиите своевременно, уточниха от БПФЛ.