Световен шампион с Аржентина е главната трансферна цел на "Барса" през лятото

Аржентинецът Хулиан Алварес може да се озове в "Барселона". Снимка: Аржентнската федерация по футбол

"Барселона" определи нападателя на "Атетико" (Мадрид) Хулиан Алварес за своя основна трансферна цел за лятото на 2026 г., съобщава Sport.es.

Според изданието, каталунският клуб ще направи всичко възможно, за да привлече световния шампион с Аржентина през предстоящия летен трансферен прозорец. 

Каталунците обаче ще може да финализират сделката, само ако бъдат спазени правилата за финансов феърплей на Ла Лига. "Барселона" вижда прилики между Алварес и друг южноамерикански нападател - Луис Суарес, и е готов да плати трансферна сума от 82 милиона евро.

Този сезон Алварес записа 27 мача за клуба във всички турнири, като отбеляза 11 гола и направи пет асистенции. Transfermarkt го оценява на 100 милиона евро.

