Юрген Клоп не планира скоро отново да е треньор

Бившият мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп ясно заяви, че няма планове да се връща на треньорската скамейка скоро.

"Знам, че съм способен да тренирам футболен отбор, но това не означава, че трябва да го правя до края на живота си. Исках да опитам нещо ново", обяви германецът отхвърляйки по този начин спекулациите ще застане начело на "Реал".

"От "Ред Бул" ми предложиха възможността да си намеря подходяща роля, която разработихме заедно стъпка по стъпка. Сега се чувствам напълно комфортно - щастлив съм там, където съм. Нямам желание да бъда никъде другаде. Срещнах много хора, които не познавах преди, присъствах на множество бизнес срещи и дори научих някои думи, с които никога преди не се бях сблъсквал. За една година натрупах същия опит, колкото през пет години", добавя Клоп.

Клоп в момента заема поста глобален ръководител на футболния отдел в "Ред Бул".