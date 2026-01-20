ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1500 попълниха анкетата за контролните действи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22124628 www.24chasa.bg

Юрген Клоп не планира скоро отново да е треньор

1212
Юрген Клоп

Бившият мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп ясно заяви, че няма планове да се връща на треньорската скамейка скоро.

"Знам, че съм способен да тренирам футболен отбор, но това не означава, че трябва да го правя до края на живота си. Исках да опитам нещо ново", обяви германецът отхвърляйки по този начин спекулациите ще застане начело на "Реал".

"От "Ред Бул" ми предложиха възможността да си намеря подходяща роля, която разработихме заедно стъпка по стъпка. Сега се чувствам напълно комфортно - щастлив съм там, където съм. Нямам желание да бъда никъде другаде. Срещнах много хора, които не познавах преди, присъствах на множество бизнес срещи и дори научих някои думи, с които никога преди не се бях сблъсквал. За една година натрупах същия опит, колкото през пет години", добавя Клоп.

Клоп в момента заема поста глобален ръководител на футболния отдел в "Ред Бул".

Юрген Клоп
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата