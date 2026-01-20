Флик забрани на млад халф да тренира с "Барса" заради предстоящ трансфер в ПСЖ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши треньорът на "Барселона" Ханс-Дитер Флик забрани на младока Педро Фернандес да тренира с първия отбор пише Sport.es. 18-годишният халф има право да тренира само индивидуално в тренировъчния център на клуба.

"Барселона" не желае да освободи халфа Дро Фернандес за 6 милиона евро, за да подпише с "Пари Сен Жермен". Футболистът иска да плати тази сума, за да прекрати договора си. Каталунците очакват да получат поне 10 милиона евро за трансфера на халфа и ще настояват да го продадат, а не да го трансферират като свободен агент.

През този сезон испанецът от филипински произход е играл 148 минути в пет мача.