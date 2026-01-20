Националът Краев със силен мач в Израел при драматична победа над абонат на "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският полузащитник Андриан Краев игра 82 минути и беше санкциониран с жълт картон при успеха на "Апоел" (Тел Авив) с 2:1 над "Апоел" (Беер Шева) в дербито на 19-ия кръг на израелското първенство.

Халфът се представи силно в 82-те минути на терена, отново покри значителен периметър в средата на терена, спечели 5 единоборства от 7, а в 62-ата минута му беше вдигнат жълт картон заради фаул срещу Лукас Вентура.

Съперникът на Краев е добре познато име у нас. В последните няколко години "Апоел" (Беер Шева) се изправяше срещу "Левски" в европейските турнири, а "сините" все успяха да елиминират израелците.