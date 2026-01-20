ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1500 попълниха анкетата за контролните действи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22124696 www.24chasa.bg

Националът Краев със силен мач в Израел при драматична победа над абонат на "Левски"

1892
Андриан Краев Снимка: instagram.com/hapoeltafc/

Българският полузащитник Андриан Краев игра 82 минути и беше санкциониран с жълт картон при успеха на "Апоел" (Тел Авив) с 2:1 над "Апоел" (Беер Шева) в дербито на 19-ия кръг на израелското първенство.

Халфът се представи силно в 82-те минути на терена, отново покри значителен периметър в средата на терена, спечели 5 единоборства от 7, а в 62-ата минута му беше вдигнат жълт картон заради фаул срещу Лукас Вентура.

Съперникът на Краев е добре познато име у нас. В последните няколко години "Апоел" (Беер Шева) се изправяше срещу "Левски" в европейските турнири, а "сините" все успяха да елиминират израелците.

Андриан Краев Снимка: instagram.com/hapoeltafc/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата