Националите отиват на турне в Индонезия без най-опитните, редим контроли с участници на световното

Националният отбор на България няма да разчита на най-опитните си играчи за второто издание на FIFA Serias. В края на март световната футболна централа изпрати представителния ни тим на турнир в Индонезия. На него освен домакините са още екзотичните Соломонови острови и Сейнт Китс и Невис.

"По предварителни планове ще съхраним най-опитните играчи и ще дадем шанс на млади състезатели. Може да има и дебютанти. 3-4 човека смятаме да съхраним. Всичко е възможно. Идеята ни е опитните играчи да бъдат запазени в разгара на техните шампионати", коментира на брифинг селекционерът на България Александър Димитров.

Той е в Турция, където гледа отблизо как се подготвят родните тимове за подновяването на шампионата у нас.

"Имах много ползотворни срещи с треньорите на Левски и ЦСКА, както и с играчите. Говорихме какво очакваме от играчите в националния отбор. Защото това понякога се различава от функциите им в клубните тимове. Мисля, че правилото за младите играчи помага на националните отбор. Мисля, че благодарение на него излязоха няколко играчи, които играят повече и станаха част от младежкия национален тим".

Той отново коментира темата с вратаря Светослав Вуцов. Стражът на "Левски" се отказа от представителния ни тим след скандал, гръмнал по време на един от лагерите на отбора от световните квалификации.

"Относно Светослав Вуцов темата отдавна е изчерпана. Ние сме приели неговото решение за националния отбор. Уважаваме решението му и не можем да бъдем зависими от един човек. Надявам се с трансферите си Мартин Георгиев и Росен Божинов да бъде добра крачка за тях. Много е важно да задържат нивото и да играят. Ако не играят, това няма да повиши нивото им. Затова се надявам да спечелят титулярно място, за да са полезни и за националния отбор", заяви още Димитров.

Треньорът на България обеща, че през юни, когато е следващата пауза за националите отбори, нашият ще играе с по-силни противници.

"През юни месец ще играем с по-силни отбори. Дори с участници на световно първенство. Не мога да разкрия точно срещу кого, водят се преговори. Предстои и жребий за Лигата на нациите и след тях може да има повече яснота и окончателни решения", обясни Димитров.