За първи път от 22 г. ЛеБрон Джеймс под въпрос за Мача на звездите в НБА

НБА обяви десетимата играчи, които ще бъдат титуляри в Мача на звездите тази година, а суперзвездата ЛеБрон Джеймс не е сред тях за пръв път от 2004 година насам.

Дали 41-годишният ветеран изобщо ще бъде включен сред резервите ще бъде решено от треньорите в НБА, или дори от комисаря на Лигата Адам Силвър.

От лигата обявиха 10 титуляри, по петима от всяка от двете конференции, които ще вземат участие във формат, противопоставящ играчи от САЩ срещу такива от останалия свят в три отбора с максимум от 8 състезатели.

ЛеБрон Джеймс за пръв път от 22 години не попадна сред титулярите за Мача на звездите. Рекордът му от 20 последователни появи на паркета в този формат приключи миналата година, когато той се оттегли от събитието заради контузия, но все пак беше сред избраните за титуляри.

Мачът на звездите ще се проведе на 15 февруари в новата зала на "Лос Анджелис Клипърс"