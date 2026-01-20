ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1500 попълниха анкетата за контролните действи...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22124983 www.24chasa.bg

За първи път от 22 г. ЛеБрон Джеймс под въпрос за Мача на звездите в НБА

2864
СНИМКА: РОЙТЕРС

НБА обяви десетимата играчи, които ще бъдат титуляри в Мача на звездите тази година, а суперзвездата ЛеБрон Джеймс не е сред тях за пръв път от 2004 година насам.

Дали 41-годишният ветеран изобщо ще бъде включен сред резервите ще бъде решено от треньорите в НБА, или дори от комисаря на Лигата Адам Силвър.

От лигата обявиха 10 титуляри, по петима от всяка от двете конференции, които ще вземат участие във формат, противопоставящ играчи от САЩ срещу такива от останалия свят в три отбора с максимум от 8 състезатели.

ЛеБрон Джеймс за пръв път от 22 години не попадна сред титулярите за Мача на звездите. Рекордът му от 20 последователни появи на паркета в този формат приключи миналата година, когато той се оттегли от събитието заради контузия, но все пак беше сред избраните за титуляри.

Мачът на звездите ще се проведе на 15 февруари в новата зала на "Лос Анджелис Клипърс"

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата