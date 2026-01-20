Мъри Стоилов пак с критики към отбора въпреки победата в Турция

Българският треньор на "Гьозтепе" Станимир Стоилов отново не бе напълно доволен от показаното от своите играчи. Клубът от Измир би 3:1 "Чайкур Ризеспор" в първия си официален мач за новата година. "Гьозтепе" е на 4-о място в класирането след тази среща с 35 точки, на 3 от "Трабзонспор", който е пред тях.

„Мисля, че това беше много ценна победа за нас, важни 3 точки. Спечелихме срещу силен отбор и си я заслужихме. Имам обаче забележки към титулярите ни след дългата пауза. Някои от нашите играчи не успяха да отговорят на очакванията. Много играчи бяха далеч от едно високо ниво, което създаде проблеми в стила ни на игра. Моите футболисти трябва да са на високо ниво във всеки мач. Можехме да вкараме втори гол, след като поведохме с 1:0, но Ризеспор също имаше своите възможности", анализира българският специалист и подчерта, че такива ситуации за противника при минимална преднина не бива да се допускат.

„Представихме се на 80% тази вечер. Трибуните също бяха пълни на 80%. Винаги казвам, че наказанията са нещо негативно. В този мач на близо 5000 наши фенове беше забранено да влязат. Преди това в други два мача имаше същата ситуация. Играхме с 80% капацитет както на терена, така и по трибуните. Победата беше ценна за нас".