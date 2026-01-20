ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вратарят на Германия минава прегледи в "Жирона" днес

Тер Стеген не е пускан от сънародника си Ханзи Флик да играе. Снимка: Ройтерс

Вратарят на „Барселона" Марк-Андре тер Стеген е близо до трансфер в „Жирона".

Каталунците са дали разрешение на 33-годишния германски футболист да премине медицински прегледи днес, преди сделката да бъде финализирана.

В момента се обменя необходимата документация.

Според информациите в Испания става дума за наем до края на сезона без опция за закупуване.

След контузиите си Тер Стеген бе изместен от титулярното място първо от Войчех Шченсни, а после от Жоан Гарсия.

Той иска да играе, за да намери място в състава на Германия за световното. По принцип след оттеглянето на Мануел Нойер през лятото на 2024-а Тер Стеген бе обявен за №1 на бундестима.

