Съдията на "Лудогорец" в Малмьо ще свири и в Глазгоу

Младият литовски съдия Манфредас Лукянчукас отново ще ръководи среща на "Лудогорец" в тазгодишното издание на турнира Лига Европа, след като УЕФА го назначи за гостуването на "Рейнджърс" в Глазгоу в четвъртък.

Лукянчукас в много кратък период получи няколко мача с българско участие. Най-напред ръководи контролната среща Люксембург - България (0:0) през ноември 2022-а година, когато селекционер на „лъвовете" Младен Кръстаич. Сега му беше дадена срещата "Малмьо" - "Лудогорец" на 25 септември 2025 година, когато разградчани спечелиха с 2:1 с голове на Петър Станич и Ерик Биле.