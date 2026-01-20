ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Съдията на "Лудогорец" в Малмьо ще свири и в Глазгоу

"Лудогорец" би 2:1 "Малмьо" в Швеция. Снимка: клубен сайт

Младият литовски съдия Манфредас Лукянчукас отново ще ръководи среща на "Лудогорец" в тазгодишното издание на турнира Лига Европа, след като УЕФА го назначи за гостуването на "Рейнджърс" в Глазгоу в четвъртък. 

Лукянчукас в много кратък период получи няколко мача с българско участие. Най-напред ръководи контролната среща Люксембург - България (0:0) през ноември 2022-а година, когато селекционер на „лъвовете" Младен Кръстаич. Сега му беше дадена срещата "Малмьо" - "Лудогорец" на 25 септември 2025 година, когато разградчани спечелиха с 2:1 с голове на Петър Станич и Ерик Биле.

