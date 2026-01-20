След 4 месеца Вион от ЦСКА си намери отбор - в Люксембург

Френският халф Тибо Вион, който игра в продължение на близо пет години за ЦСКА, като записа 177 мача и 7 гола за "червените", подписа договор с "Прогрес Нидекорн" от Люксембург. Новият му тим е на седмо място в елита на Люксембург.

Вион е юноша на "Мец", като е минал и "Ниор", втория тим на португалския гранд "Порто" и белгийския "Серен", преди да премине в редиците на ЦСКА. С "червените" е носител на купата на България през 2021. а в някои мачове е извеждал отбора и като капитан. Той се раздели с ЦСКА в края на месец август и оттогава беше свободен агент.

Вион има близо двадесетина мача за националните отбори на Франция до 19 и до 20 години, като е световен шампион с "петлите" до 20 години през 2013.