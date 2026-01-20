ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Григор Димитров с физически проблем, отпадна на старта на Australian Open

3500
Григор Димитров за трети път в кариерата си отпадна на старта в откритото на Австралия. Снимка: Ройтерс

Първият мач на Григор Димитров в откритото на Австралия се оказа и последен.

Най-добрият български тенисист в историята явно все още има физически проблеми и загуби 4:6, 4:6, 3:6 от Томаш Махач (Чех). Бившият полуфиналист в този турнир от "Големият шлем" се завърна след операция заради разкъсан гръден мускул и въпреки че на кадрите от тренировките играе добре, в мачовете нещата не се получават.

Димитров почти не можеше да разчита на първи сервис, а много често дори не тръгваше да гони топки, които бяха по-далече от него. За целия двубой той не направи нито един пробив от едва четири възможности. Така за трети път в кариерата си Григор приключи участието си на Australian Open още в първия кръг. 

Следващото участие на нашия тенист би трябвало да бъде в Далас. 

Махач пристигна в Мелбърн с титла от подгряващия турнир в Аделаида.

