Най-добрият български съдия с наряд №8 в Европа

Георги Кабаков Снимка: Startphoto.bg

Най-добрият български съдия Георги Кабаков получи престижно назначение в 7-ия кръг на турнира Лига Европа в четвъртък. Пловдивчанинът е изпратен от УЕФА на скандинавското дерби "Бран" (Норвегия) – "Мидтиланд" (Дания), което ще се играе на „Бран Стадион" от 19,45 ч.

Асистенти на страничните линии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Радослав Гидженов ще бъде четвърти съдия.

Драгомир Драганов ще бъде главен ВАР-съдия, отговарящ за видеоповторенията, а Никола Попов ще бъде негов асистент.

За Кабаков тази среща ще бъде под номер 8 в Европа през този сезон.

Георги Кабаков

