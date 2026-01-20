"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишното крило на "Локо" (Пд) Севи Идриз е следен от няколко европейски клуба, сред които са италианският гранд "Милан", испанският "Бетис" и белгийският "Гент". Това съобщава спортният журналист Руди Галети, който е трансферен експерт.

Идриз е юноша на пловдивчани, но има период и във втория и третия тим на ЦСКА 1948.

През настоящия сезон лявото крило се върна в "Локо", с който има 5 мача като титуляр в елита.

Роденият в Асеновград футболист подписа тригодишен договор в началото на 2026-а. Идриз има 7 мача и един гол за националния тим на България до 19 г.