ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22126068 www.24chasa.bg

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

1516

18-годишното крило на "Локо" (Пд) Севи Идриз е следен от няколко европейски клуба, сред които са италианският гранд "Милан", испанският "Бетис" и белгийският "Гент". Това съобщава спортният журналист Руди Галети, който е трансферен експерт.

Идриз е юноша на пловдивчани, но има период и във втория и третия тим на ЦСКА 1948.

През настоящия сезон лявото крило се върна в "Локо", с който има 5 мача като титуляр в елита.

Роденият в Асеновград футболист подписа тригодишен договор в началото на 2026-а. Идриз има 7 мача и един гол за националния тим на България до 19 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)