Двама британски депутати призоваха за бойкот на Световното първенство по футбол

Двама депутати от долната камара на британския парламент призоваха за бойкот на Световното първенство по футбол през това лято в Северна Америка и Мексико в отговор на плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Бившият министър от консерваторите Саймън Хор и депутатът от либералите Люк Тейлър заявиха, че националните отбори на Англия и Шотландия, както и другите британски тимове Уелс и Северна Ирландия, които могат да се класират през плейофите през март, трябва да се оттеглят от турнира в знак на протест срещу Тръмп.

Хор заяви, че правителството трябва да „отговори на удара с удар" и да постави американския президент в неудобно положение. Той също така предложи кралят да отмени планираното си държавно посещение в САЩ.

Говорейки в Камарата на общините, Хор каза: „Външният министър, министър-председателят, НАТО, датчаните и други бяха похвалени, че отговориха на това по обичайните канали и по обичайните начини. Би било добре, ако имахме глава на Белия дом, който разбира всичко това и го уважава, но той сега се смее не само прикрито, но и безславно в лицата ни. Така че, докато всичко това продължава, трябва да се опитаме да разберем какво би напрегнало този човек. Той е чувствителен, има голямо его и не обича да бъде поставян в неудобно положение."

„Трябва ли държавното посещение да се състои тази година? Трябва ли футболните отбори да играят на американските стадиони за Световното първенство? Това са неща, които биха поставили президента в неудобно положение в неговия дом. Сега трябва да отговорим на удара с удар.", допълни той.

Футболният Мондиал 2026 започва на 11 юни. Три дни по-късно Шотландия трябва да изиграе първия си мач на финали на Световната купа от 28 години.

Националната селекция на Англия пък ще стартира срещу Хърватия на 17 юни.

Шотландия ще играе мачовете си в Масачузетс и Флорида, докато срещите от груповата фаза на Англия са в Тексас, Масачузетс и Ню Джърси.

Това се случва, след като Тръмп заяви, че е на 100% решен да наложи мита на Великобритания и на част от европейските съюзници в отговор на противопоставянето на намеренията му спрямо Гренландия.

„Дипломацията разчита на рационални участници, но дори през последните две седмици видяхме как Доналд Тръмп обявява, че не зачита международното право, а само от собствения си морал.", заяви Тейлър.

„Той разположи военни сили срещу собствения си народ и говори за отмяна на избори. Колко подходящо. Също така станахме свидетели на еднолично решение за отвличане на президента на независима държава. Не си имаме работа с рационален човек. Той реагира само на лъскави играчки, както видяхме с невероятната сага около Нобеловата награда за мир. Затова искам да се съглася с (Хор) и да попитам правителството дали ще обмисли отмяна на посещението на краля в Съединените щати, както и бойкот на Световното първенство, за да покажем на Доналд Тръмп, че единственото, на което отговаря, е собствената му гордост.", каза още той.

В отговор на Хор, външният министър Ивет Купър коментира: „Подходът, който нашият министър-председател възприе, подходът, който това правителство възприе, вече доведе до много големи промени в първоначалните предложения на Съединените щати за налагане на мита, които в резултат бяха значително намалени и променени благодарение на това взаимодействие."

„Също така видяхме, в резултат на това взаимодействие, големи промени в подхода на САЩ към Украйна, където вече е свършена значителна работа за осигуряване на споразумения относно гаранциите за сигурност, които са изключително важни, и това е резултат от продължаващото взаимодействие не само от страна на министър-председателя, но и на други в по-широк план."

Тя каза на Тейлър, че разговорите на британския министър председател Киър Стармър с Тръмп са довели до милиарди британски лири инвестиции в технологиите.