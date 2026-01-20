ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спортният министър награди медалистите от международни мастърс форуми

Иван Пешев награди медалистите от международни мастърс форуми Снимка: Министерство на младежта и спорта

Приемете моите искрени поздравления и благодарност за примера, който давате на младите хора и на българското общество. Пожелавам ви здраве, енергия и още много спортни успехи. Това каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев по време на награждаването на спортистите от Българската мастърс федерация.

"Вашата дългогодишна отдаденост и любов към спорта, постоянството и стремежът ви към победи са вдъхновение за всички поколения", каза още министър Пешев.

С почетни плакети наградени бяха:

• Михаил Петров - световен шампион и бронзов медалист от Мастърс шампионата по плуване в Сингапур съответно на 200 м и 100 м бруст във възрастова група 25-29 г. От европейския шампионат в Люблин, Полша, той добави златен и два сребърни медала

• Петко Главинов – златен, сребърен и бронзов медал от Мастърс шампионата по плуване в Сингапур съответно на 200 м, 100 м и 50 м гръб във възрастова група 70-74 г.

• Емил Стойнев – личен треньор на Петко Главинов, както и на отбора по плуване

• Мария Ангелова – златен и сребърен медал по спортно ходене съответно на 20 км и 10 км от Европейското мастърс първенство в Мадейра, Португалия, във възрастова група над 45-50 г.

• Константин Киров – златен медал на скок на височина от Европейското мастърс първенство в Мадейра, Португалия, във възрастова група над 55-60 г.

• Галин Костадинов - златен медал в тласкане на гюле от Европейското мастърс първенство в Мадейра, Португалия, във възрастова група над 45-50 г.

• Росица Стаменова – бронзов медал на 200 м гладко бягане от Европейското мастърс първенство в Мадейра, Португалия, във възрастова група над 70-75 г.

• Мартин Граматиков - бронзов медал на 20 км спортно ходене от Европейското мастърс първенство в Мадейра, Португалия, във възрастова група над 50-55 г.

