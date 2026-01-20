ВК „Нефтохимик 2010“ затвърди лидерската си позиция в българския волейбол след като спечели шестата Купа на България в клубната си история. Бургаският тим триумфира на финала за EFBET Купа на България 2026 в неделя, след убедителна победа с 3:1 над „Пирин“ (Разлог).

Успехът е логичен резултат от последователното развитие на клуба през годините и дългосрочното сътрудничество с генералния си рекламодател „Лукойл -България“. Подкрепата на компанията към „Нефтохимик 2010“ вече повече от 20 години е в основата на устойчивия модел на клуба и е допринесла за спечелването на общо 6 Купи на България и 4 Суперкупи. Подписаният през май 2025 г. нов договор с „Лукойл – България“ осигури стабилна основа за сезон 2025/2026 и позволи на отбора да поддържа високо спортно ниво.

Освен успехите при мъжете, ВК „Нефтохимик 2010“ развива активно и своята детско-юношеска школа, която включва шест отбора. Всички формации участват редовно в първенства и турнири, като клубът последователно инвестира в развитието на млади таланти и бъдещето на българския волейбол.

С последния си трофей „Нефтохимик 2010“ си гарантира и участие в Купата на Европейската конфедерация по волейбол (CEV CUP), турнир от второ ниво (след Шампионската лига), включващ елитни отбори, борещи се за континентална слава. Това ще даде възможност на бургаския отбор да представя България на международната сцена и да премери сили с водещи европейски клубове. Паралелно със спортните успехи, се работи и за подобряване на условията за спорт. Очаква се ремонтът на зала „Младост“, домът на „Нефтохимик 2010“, да приключи в края на февруари 2026 г. Обновеното съоръжение ще предложи по-добри условия както за състезателите, така и за феновете.

Спечелената шеста Купа на България е доказателство, че ВК „Нефтохимик 2010“ е клуб с ясна визия, стабилни партньори и амбиция за още бъдещи успехи у нас и в Европа.

Лично обръщение: Благодаря на нашия дългогодишен генерален рекламодател - ,,Лукойл - България“, както и на Особения търговски управител г-н Румен Спецов, за подкрепата и продължаващото ни сътрудничество. Благодаря и на община Бургас, на кмета г-н Николов и на всички, ангажирани с каузата нашият отбор да се развива и да остане лидер на волейболната сцена.

Огнян Томов, президент на ,,Нефтохимик 2010", Бургас