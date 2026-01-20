Малена Замфирова триумфира на европейската купа в Банско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силното представяне на българския тим по сноуборд в Банско продължава и на европейската купа.

Днес в паралелния гигантски слалом победата при жените победата взе сензацията ти в световен мащаб Малена Замфирова.

16-годишната националка спечели квалификацията, а по-късно триумфира и в големия финал. В него тя победи италианката София Вале.

При мъжете радост ни донесе Александър Кръшняк, който кара в големия финал. В него той бе изпреварен от японеца Росуке Шинохара.

Миналата седмица Кръшняк записа връх в кариерата с второ място в световната купа в Бад Гащайн.

Малена стигна до второ място за СК само на 15 г. миналия сезона, през този записа трето, четвърто и пето място.

Последните 2 в Банско през изминалия уикенд.

Утре предстои още един паралелен гигантски слалом в Банско.