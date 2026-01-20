Тежки тренировки и здрави спаринги за боксьорите ни на Белмекен

Националният ни отбор по бокс за мъже се готви на пълни обороти за големите битки, които го очакват тази година. В понеделник треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев събраха 18-те най-добри български боксьори на лагер в Белмекен, където ще останат в следващите 20 дни. И още от първите часове на високопланинската база започнаха с тежките занимания и здрави спаринги. Заедно с нашите национали подготовка водят и първите състави на Австрия, Северна Македония и Косово.

„Белмекен е най-добрата база, на която можем да проведем подготовката си в началото на годината. Условията са много добри, доволен съм от всичко. Радвам се, че с нас има и толкова чуждестранни боксьори, с които да правим спаринги. Този етап на подготовката е много важен, защото поставя основата, върху която ще надграждаме за Купа „Странджа", предстоящите Световни купи и разбира се за Европейското първенство за мъже в София. В отбора има и по-млади момчета, които тепърва се включват при мъжете и за тях е хубаво да трупат опит и да влязат в боя още от първите дни", коментира подготовката на националите ни Жоел Арате.