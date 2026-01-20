"Юнайтед" си хареса треньора на "Борусия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Юнайтед" е отправил запитване към старши треньорът на "Борусия" (Дортмунд) Нико Ковач по повод мениджърския пост в тима.

Майкъл Карик ще бъде начело на отбора от "Олд Трафорд" до края на сезона, след уволнението на Рубен Аморим, но в "червените дяволи" гледат на Ковач като потенциален кандидат за треньорския пост през лятото, твърди Sky Sports.

Роденият в Германия 54-годишен хърватин пое "Борусия" през януари 2025 година, а преди шест месеца подписа удължаване на договора до 2027-а.

В кариерата си бившият халф на "Байерн" е ръководил още националния отбор на "Хърватия", "Айнтрахт" (Франкфурт), "Байерн", "Монако" и "Волфсбург".

Тимът от "Дортмунд" е втори във временното класиране в Бундеслигата, на 11 точки от лидера "Байерн" и е десети в подреждането в Шампионската лига.