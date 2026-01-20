Родители и треньори на протест пред Министерството на спорта - не пускат децата им на европейската купа по кикбокс

128 състезатели по кикбокс на двата най-успешни клуба в България „Стартийм" и „Масару" не бяха картотекирани от БККМТ и не са допуснати до участие на европейската купа по кикбокс в Атина от 23 до 25 януари 2026 г.

Състезателите и някой от техните родители се освободиха от училище и работа, платиха си пътните и хотела за надпреварата в Атина, но от конфедерацията по кикбокс и муай тай отказват да ги картотекират за участие.

До момента ръководството не е отговорило защо не картотекира състезателите и каква е причината за това.

На 21 януари 2026 г. (сряда) в 9 ч всички потърпевши - близо 500 души - деца, родители и треньори ще се съберат пред сградата на Министерството на младежта и спорта в столицата в знак на протест и търсене на отговор, защо не са допуснати до участие на европейската купа по кикбокс, която ще се проведе в края на седмицата от петък до неделя.