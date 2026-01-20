Федерика Бриньоне се разплака след завръщането си от тежка травма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юлия Шайб записа четвърта победа в гигантския слалом за сезона в стартовете от световната купа по ски алпийски дисциплини, след като триумфира в италианския зимен център Кронплац.

27-годишната австрийка изпревари с 37 стотни от секундата швейцарката Камий Раст и с 46 стотни лидерката след първия манш и олимпийска шампионка в дисциплината Сара Хектор (Швеция).

Рекордьорката със 107 победи за световната купа Микаела Шифрин (САЩ), която е трикратна шампионка тук, остана на четвърто място днес с пасив от 86 стотни.

Носителката на Големия кристален глобус Федерика Бриньоне впечатли пред родна публика с шесто място след завръщането си след 292-дневна пауза поради много тежка контузия (фрактура на левия крак и скъсване на кръстни връзки в коляното от началото на април миналата година).

След състезанието Федерика не можа да сдържи сълзите си.

В генералното класиране за световната купа след изминалите 22 старта води Микаела Шифрин с 973 точки, пред Камий Раст с 833 точки. Германката Ема Айхер е на трета позиция с 598 точки.

За малкия кристален глобус в гигантския слалом Юлия Шайб остава начело с 560 точки, следвана от Раст с 421 точки и Сара Хектор с 329 точки.