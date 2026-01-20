ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" няма да се подсилва с играчи през зимата

1860
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Реал" (Мадрид_ няма да подписва с нови играчи през зимния трансферен прозорец, съобщава The Athletic, позовавайки се на източници в испанския клуб.

След напускането на Шаби Алонсо като старши треньор, напрежението сред футболистите е намаляло. Новият наставник Алваро Арбелоа е настоял и нито един от играчите да не бъде продаван.

Клубът обяснява тази позиция с факта, че настоящият състав на "Реал" (Мадрид) има най-високата пазарна стойност в световния футбол, въпреки трудния период за отбора.

Арбелоа отбеляза на пресконференция, че е напълно доволен от настоящите състезатели. „Имам невероятен състав, имам голям късмет", каза специалистът.

 Мадридският отбор е втори в Ла Лига с 48 точки, на една зад лидера Барселона.

