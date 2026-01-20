ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" се раздели с треньора на жените заради различия във визията за развитие

Радослав Арсов Снимка: "Левски"

Женският отбор на волейболни "Левски" вече няма да бъде воден от Радослав Арсов. Специалистът и клубът се разделят поради възникнали различия във визията за развитие на отбора, обявиха "сините".

В"К "Левски София" благодари на Радослав Арсов за неговия принос към израстването на тима и сребърните медали през изминалия сезон, както и за проявения професионализъм в работата за развитието на женското направление в клуба.

В предстоящите мачове отборът ще бъде воден от досегашния помощник треньор Денислав Димитров", се казва в анонса.

