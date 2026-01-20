Треньорът на националите поиска от БФС контроли с по-силни съперници

От много шеги и закачки стигнахме до нивото никой да не ни харесва, натърти

На фона на слабите резултати в последните години на националния ни отбор по футбол селекционерът Александър Димитров поиска от БФС да уреди срещи с по-класни противници. Причината - добро представяне в Лигата на нациите - турнир, от който по някакъв начин имаме теоретичен шанс за класиране на следващото европейско. Нашите ще са във втора урна на дивизия “С” на състезанието. Водач на групата ни ще е един измежду съставите на Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан. От трета урна ще ни се падне някой от Беларус, Фарьорски острови, Кипър и Естония. Последният ни съперник ще е някой измежду Молдова, Сан Марино и победителя от двойките Гибралтар-Латвия, Люксембург-Малта.

Както е известно, четата на предводителя на представителния ни отбор през март ще вземе участие във второто издание на турнира FIFA Series. Състезанието, на което са пратени нашите, ще е в Индонезия. А съперниците ще са ни два тима измежду домакините, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.

“На 12 февруари има жребий за Лигата на нациите. След него спрямо противниците ще имаме стратегия срещу кого да се изправим юни месец, когато има прозорец за контроли за националните отбори. Тогава ще играем с европейски съперници.

Имаме покана

от някои отбори,

които са се

класирали

на световното

или на баражите. Тогава ще вдигнем левъла”, коментира Александър Димитров от Турция, където следи изявите на повечето представители на родния елит, избрали южната ни съседка за подготовка преди подновяването на шампионата.

Що се отнася до следващите 2 мача на националите в Индонезия, селекционерът призна, че част от

основните

състезатели

няма да

пътуват

за далечна

Азия

Причината - да се запазят силите да опитните, а в същото време да се даде и шанс на по-младите.

Със сигурност да се изправим срещу тимове от други конфедерации ще ни помогне в комуникационна гледна точка”, коментира още Димитров.

Според националния ни селекционер единствената победа за България, дошла в последния мач от годината срещу Грузия, е една добра основа да се вдигне качеството, а и резултатите.

“Трябва да запретнем ръкавите и да работим сериозно, защото май- май от много шеги и закачки стигнахме до нивото никой да не харесва националния отбор. Работим, за да стигнем поне до половината от това да бъдем на нивото на най-силните ни години. Целта е да изградим един боеспособен отбор и да постигаме резултати. Интригата в първенството би трябвало да повиши качествата на нашите играчи. Това трябва да с пренесе и за националния отбор. Ние трябва да вървим в една посока и да вървим във възходяща градация”, добави треньорът на България.

