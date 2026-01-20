Шофьорът, който причина катастрофата с боксьора Антъни Джошуа, бе изправен пред съдa

Шофьорът Адении Кайоде, който в края на миналата година причини катастрофа, при която пострада боксьорът Антъни Джошуа, а двама от неговите треньори - Латиф Айоделе и Сина Гами, загинаха, бе изправен пред съда в Нигерия, съобщи ББС, цитирана от БТА.

46-годишният Кайоде е с повдигнати четири обвинения, включително причиняване на смърт поради опасно шофиране. На 29 декември, само броени дни след като Джошуа победи инфлуенсъра Джейк Пол в мач в Маями, британецът и неговите треньори станаха участници в пътнотранспортно произшествие край Лагос, където трябваше да посрещнат Новата година и да отпразнуват спечеления мач, който бе с рекорден награден фонд.

Кайоде се появи в съда с черен анорак с качулка, но малко след началото на заседанието делото бе отложено за 25 февруари по искане на прокуратурата, за да може тя да събере още доказателства за инцидента.

Латиф Айоделе бе личният треньор на 36-годишния Джошуа, а Сина Гами бе негов треньор по силова подготовка. Самият Джошуа, който е бивш световен шампион в тежка категория, олимпийски шампион от 2012 година и един от най-успешните боксьори на нашето време, се измъкна от катастрофата почти невредим.