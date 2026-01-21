Още един българин ще играе на Australian Open при мъжете

Григор Димитров може и да отпадна от Australian Open, но още един българин ще играе в първия турнир от “Големият шлем”. Става дума за родения в Асеновград Васил Кирков. 27-годишният тенисист се състезава за САЩ, а благодарение на добрите си изяви през изминалия сезон сега намери място в основната схема в Мелбърн при тандемите. В четвъртък рано сутринта Кирков и неговият партньор Барт Стевенс (Нид) ще се изправят в кръг I срещу Гонсало Ескобар (Екв) и Мигел Варела (Мек).

В момента Кирков заема 61-ото място при двойките в света.

Миналия сезон талантът игра на “Уимбълдън”, като той и партньорът му загубиха от бъдещите шампиони Джулиан Кеш и Лойд Гласпул.