Световен вицешампион с България влезе в идеалния отбор на кръга във Франция

Венислав Антов Снимка: "Туркоан"

Силната игра на световния вицешампион с България Венислав Антов в 16-ия кръг на френския волейболен елит бе оценено по достойнство и той попадна в неговия идеален отбор.

21-годишният диагонал наниза 20 точки за "Туркоан" при победата с 3:0 като гост на "Пари Волей".

Юношата на "Левски" и  двукратен шампион със столичани бе най-резултатен и резонно бе определен за MVP.

В идеалния тим на кръга освен Антов са още съотборникът му Симон Роериг, Келиан Мота Паес и Якоб Екман ("Кан"), Тома Пужол ("Поатие"), Шей Либерман ("Ница") и либерото Енцо Лопез от "Нарбон".

Венислав Антов Снимка: "Туркоан"

