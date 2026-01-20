Световен вицешампион с България влезе в идеалния отбор на кръга във Франция

Силната игра на световния вицешампион с България Венислав Антов в 16-ия кръг на френския волейболен елит бе оценено по достойнство и той попадна в неговия идеален отбор.
21-годишният диагонал наниза 20 точки за "Туркоан" при победата с 3:0 като гост на "Пари Волей".
Юношата на "Левски" и двукратен шампион със столичани бе най-резултатен и резонно бе определен за MVP.
В идеалния тим на кръга освен Антов са още съотборникът му Симон Роериг, Келиан Мота Паес и Якоб Екман ("Кан"), Тома Пужол ("Поатие"), Шей Либерман ("Ница") и либерото Енцо Лопез от "Нарбон".