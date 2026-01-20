Александър Везенков се развихри, но "Олимпиакос" едва победи "Макаби"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Везенков продължава да прави страхотни мачове, но "Олимпиакос" невинаги се възползва по най-добрия начин от това.

Бившият №1 на континента вкара 28 точки и взе 6 борби при успеха 100:93 над "Макаби" в Евролигата по баскетбол. Гръцкият отбор водеше 58:34 на полувремето, но направи (по традиция) изключително слаба трета част, а след допуснати 59 точки за две четвърти едва удържа победата.

В четвъртък "Олимпиакос" ще гостува в Турция на "Анадолу Ефес".

"Ужасно второ полувреме. Ако искаме да играем в турнира и след редовния сезон, трябва да си направим съответния извод. Трябва да разберем, че това е неприемливо, да покажем по-голямо уважение към работата си", коментира Везенков.