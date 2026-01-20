ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: Човешкото сърце може да възстанови муск...

Александър Везенков се развихри, но "Олимпиакос" едва победи "Макаби"

2228
Александър Везенков

Александър Везенков продължава да прави страхотни мачове, но "Олимпиакос" невинаги се възползва по най-добрия начин от това. 

Бившият №1 на континента вкара 28 точки и взе 6 борби при успеха 100:93 над "Макаби" в Евролигата по баскетбол. Гръцкият отбор водеше 58:34 на полувремето, но направи (по традиция) изключително слаба трета част, а след допуснати 59 точки за две четвърти едва удържа победата. 

В четвъртък "Олимпиакос" ще гостува в Турция на "Анадолу Ефес". 

"Ужасно второ полувреме. Ако искаме да играем в турнира и след редовния сезон, трябва да си направим съответния извод. Трябва да разберем, че това е неприемливо, да покажем по-голямо уважение към работата си", коментира Везенков. 

Александър Везенков

