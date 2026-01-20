ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Пд) продаде халф в Полша

Времето София -2° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22130355 www.24chasa.bg

"Сити" препариран над Северния полярен кръг - 1:3 от "Будьо/Глимт" в Шампионската лига

2632
Каспер Хьог открива резултата. Снимка: Ройтерс

След като бе ударен в градското дерби от разклатения "Манчестър Юнайтед", "Сити" бе препариран в предпоследния кръг от основната фаза на Шампионската лига при гостуването си на норвежкия "Будьо/Глимт", който взе първа победа с 3:1.

Малко над Северния полярен кръг датският нападател Каспер Хьог шокира маститите финансово "граждани" с 2 скоростни попадения (22, 24).

Йенс Хауге (58) се разписа за 3:0.

Почти веднага Раян Шерки върна един гол за гостите от Англия.

И пак много бързо 2 жълти картона доведоха до изгонването на Родри от "Сити".

В класирането в Шампионската лига тимът от Манчестър е на четвърто място с 13 точки, а "Будьо/Глимт" се изкачи до 26-ата позиция с 6 точки кръг преди края.

Каспер Хьог открива резултата. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини