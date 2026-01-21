"Арсенал" би 3:1 "Интер" в Милано, "Реал" с 6:1, ПСЖ падна в Шампионската лига (резултати)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Арсенал" продължи блестящото си представяне в Шампионската лига с победа и в 7-ия мач от основната фаза и то над лидера в Италия с 3:1 насред Милано.

В другите мачове тази вечер и "Реал" си осигури също участие в 1/8-финалите с 6:1 над "Монако" в Мадрид и второ място във временното класиране с 15 точки, колкото има и "Байерн".

Носителят на трофея ПСЖ е 5-и с 13, след като падна с 1:3 в Лисабон от "Спортинг", който е точно зад него със същия актив.

С 14 точки 4-и е "Тотнъм" след 2:0 над "Борусия" (Дортмунд).

Други резултати:

"Кайрат" - "Брюж "1:4

"Будьо/Глимт" - Манчестър Сити" 3:1

"Копенхаген" - Наполи" 1:1

"Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен) 2:0

"Виляреал" - "Аякс" 1:2