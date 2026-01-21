Наоми Осака този път избра да бъде като медуза

От известно време всяко начало на турнир от “Големият шлем” е свързано и с очакването как ще изглежда Наоми Осака при появата си на корта. Двукратната шампионка от откритото на Австралия и този път не изневери на себе си.

За двубоя си с хърватката Антония Ружич (6:3, 3:6, 6:4) японката излезе с плисирана пола върху подобен панталон, широкопола шапка и чадърче.

“Като си помисля за състезателки преди мен, си давам сметка, че подобни моменти остават завинаги в историята. И аз искам да бъде част от нея”, обясни наскоро Осака за Vogue. Идеята за тоалета ѝ дошла, докато четяла книжка на дъщеря си Шай. Малката се впечатлила от картинка на медуза, а майка ѝ решила да пресъздаде на корта точно този обитател на моретата - и с воала, и с цветовете синьо, зеленикаво и бяло.

Тоалетът е на модния гуру от Хонконг Роберт Вун, работил с Бионсе и Ариана Гранде. Както и преди, моделът е съвместен продукт с дизайнерите на Nike. Пеперудата на шапката е добавена лично от тенисистката.

