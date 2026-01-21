ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самота и социална изолация увеличават риска от дем...

https://www.24chasa.bg/sport/article/22130500 www.24chasa.bg

До дни ще е ясно за още една олимпийска квота в сноуборда

Снимка: Георги Палейков

До няколко дни трябва да стане ясно дали ще получим още една квота в алпийския сноуборд за предстоящите олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Това разкри избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Петър Гергьовски може да влезе с класирането си в ранглистата на Международната федерация по ски.

Съставът на нашата делегация бе утвърден от Изпълкома на БОК. България ще бъде представена в шест спорта - с пълни отбори в биатлона (по четирима мъже и четири жени), с четирима национали в алпийския сноуборд, трима - в алпийските ски и в ски бягането, както и по един в ски скока при мъжете и фигурното пързаляне при жените.

Снимка: Георги Палейков

