До дни ще е ясно за още една олимпийска квота в сноуборда

До няколко дни трябва да стане ясно дали ще получим още една квота в алпийския сноуборд за предстоящите олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Това разкри избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Петър Гергьовски може да влезе с класирането си в ранглистата на Международната федерация по ски.

Съставът на нашата делегация бе утвърден от Изпълкома на БОК. България ще бъде представена в шест спорта - с пълни отбори в биатлона (по четирима мъже и четири жени), с четирима национали в алпийския сноуборд, трима - в алпийските ски и в ски бягането, както и по един в ски скока при мъжете и фигурното пързаляне при жените.

