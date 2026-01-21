Двама българи играха, а един бе сред резервите в 3 от 4-те най-добри първенства на Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За настоящия сезон Илия Груев донесе на многострадалния български футбол нещо, което не му се бе случвало от над 11 години - да има представител в най-силното първенство на света.

Дефанзивният халф стана шампион с “Лийдс” на Чемпиъншип, а йоркширци се завърнаха във Висшата лига на Англия.

Така бе осигурено присъствието на поне един наш играч в първенствата от топ 4 на Европа. В него влизат Англия, Испания, Германия и Италия.

В първите дни на 2026-а обаче се стигна до събития, които изневиделица доведоха до наличието на българин в серия “А” на Ботуша и Бундеслигата.

Първо на 5 януари емблематичният за германския футбол “Санкт Паули” привлече наш футболист. Това е роденият във Ванкувър вратар Емил Газдов.

22-годишният страж пристигна под наем до края на сезона в Хамбург от “Монреал”.

Газдов е син на изселници в Канада и има местно и българско гражданство. Той бе взет от “Санкт Паули” за трети вратар.

На 14 януари пък италианският елитен “Пиза” официално обяви трансфера на Росен Божинов от “Антверп”. След много силен първи дял в елита на Белгия момчето от Кнежа (в петък ще навърши 21 г.) се превърна в най-скъпия български защитник със сделка за 5 млн. евро (№2 остана Радостин Кишишев, който през 2000 г. премина от “Литекс” в “Чарлтън”).

Така през изминалия уикенд се стигна до следната отдавна невиждана ситуация - в 3 от 4-те най-добри първенства в Европа имаше българско присъствие.

Груев излезе отново титуляр и игра на ниво за “Лийдс”, който продължи доброто си представяне с много важна домакинска победа над “Фулъм” с 1:0.

Божинов пък записа своя дебют в елита на Италия, след като влезе в състава на “Пиза” в края на домакинския мач с “Аталанта”, завършил 1:1.

А макар и от резервната скамейка, Газдов, попаднал в групата на “Санкт Паули”, видя отблизо драматичната загуба с 2:3 от “Борусия” в Бундеслигата.

На книга България има присъствие и в Примера дивисион чрез Георги Ангелов. Крилото подписа договор с първия отбор на “Еспаньол”, но в момента играе за юношеския тим на елитния клуб.

Наличието на наш футболинс в Испания обаче може да се окаже и реално, тъй като се появи информация, че “Алавес” и “Леванте” има интерес към защитника на втородивизионния италиански “Специя” и националния отбор Петко Христов.