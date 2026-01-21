ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай остава сред първите три страни в света ...

Дани Алвеш заведе дело срещу бившата си съпруга

Дани Алвеш Снимка: danialves/ instagram

Бившият защитник на "Барселона" Дани Алвешш е завел дело срещу бившата си съпруга Динора Сантана, пише изданието UOL. Бразилецът е обвинил бившата си съпруга в присвояване на над 3 милиона евро от сметките му. Тя е управлявала активите на бившия футболист от 2013 до 2023 година.

Съдът е разпоредил бившата съпруга на Дани Алвеш да предостави 10-годишен финансов отчет. Защитата на Динора отрича обвиненията и твърди, че бившият бразилски национал си отмъщава за нейния иск, с който тя иска издръжка за двете им деца.

Сантана представи над 130 страници кореспонденция и разписки, няколко, от които съдържаха собствените искания на Алвеш за прехвърляне на средства. Според доклада са останали само приблизително 127 000 евро. Съдът обаче не намери документите за достатъчни и поиска по-подробен доклад от Динора.

Дани Алвеш Снимка: danialves/ instagram
