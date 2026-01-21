Килиан Мбапе е отбелязал 13 гола в 15 мача срещу бившия си отбор "Монако"

Нападателят на "Реал" Килиан Мбапе отбеляза два гола при домакинската победа с 6:1 над "Монако" в Мадрид в мач от 7-ия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

След тези два попадения, Мбапе има участие в 20 гола в 15 мача срещу бившия си отбор "Монако" - 13 гола и седем асистенции. Килиан е отбелязал и е дал повече асистенции само в мачове срещу "Монпелие" - 15 гола и девет асистенции в 15 мача.

Килиан Мбапе е продукт на младежката академия на "Монако" и е отбелязал 27 гола и е дал 16 асистенции в 60 мача във всички състезания за мъжкия тим на Княжеството между декември 2015 г. и май 2017 г. преди да премине в "Пари Сен Жермен". Мбапе се засича с Бербатов, но дебютира в първия отбор няколко месеца, след като българинът напуска клуба и не са играли заедно в официален мач.

Мбапе е отбелязал 11 гола този сезон в Шампионската лига, най-много от всички играчи, и по този начин изравни рекорда на Криситано Роналдо който имаше същия брой голове през сезон 2015/2016.

Също така френският национал е отбелязал 30 гола и е направил пет асистенции в 26 мача във всички клубни турнири този сезон.