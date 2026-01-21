ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Snapchat постигна споразумение дни преди дело за п...

"Виляреал" и "Кайрат" отпаднаха от Шампионската лига

Нападателят на "Реал" Николо Пепе се ядосва на пропуск в мача с "Аякс". Домакините паднаха 1:2, допускайки гол минута преди края. Снимка: Ройтерс

След предпоследните мачове от общата фаза на Шампионската лига, станаха ясни два от отборите, които отпадат от турнира - "Виляреал" и "Кайрат".

Испанският тим загуби с 2:1 от "Аякс" и има само една точка след седем мача и загуби и математическия си шанс да достигне до елиминационната фаза на Шампионската лига. Преди последните срещи "Копенхаген" заема последното (24-то) място, което дава право за 1/16-финалите, с осем точки.

Дебютантът "Кайрат" също отпадна от борбата след домакинско 1:4 от "Брюж". Казахстанският отбор, подобно на "Жълтата подводница", има една точка след седем мача. Всички останали клубове все още имат теоретичен шанс да намерят място в топ 24.

