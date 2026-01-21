ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франк Лампард може да поеме отбор от Висшата лига

Франк Лампард (вляво)

Мениджърът на "Ковънтри Сити" Франк Лампард може да отиде в тима от Висшата лига "Кристъл Палас", според сайтът talkSPORT.

Босът на "Глейзърс" Стив Париш е голям фен на Лампард и е хвалил професионалните му качества още преди престоя му в "небесносините". Легендата на "Челси" е водещият претендент за заместник на Оливър Гласнер, който ще напусне отбора в края на настоящия сезон.

"Ковънтри" в момента се намира на върха на таблицата в Чемпиъншип и има огромен шанс за промоция в английската Висша лига в края на сезона. Така, че не е ясно дали мениджърът ще иска да напусне настоящия си отбор.

