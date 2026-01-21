ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Snapchat постигна споразумение дни преди дело за п...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22132252 www.24chasa.bg

Световните №1 Сабаленка и Алкарас с победи в откритото на Австралия

2224
Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Лидерката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка (Беларус) се класира за третия кръг на откритото първенство на Австралия.

Шампионката в турнира през 2023 и 2024 г. надделя над китайската квалификантка Чжуосюан Баи с 6:3, 6:1 за 72 минути.

Нейната следваща съперничка ще е състезаващата се за Австрия рускиня Анастасия Потапова, която елиминира номер 28 в схемата Ема Ръдукану (Великобритания) със 7:6(3), 6:2.

№1 при мъжете Карлос Алкарас (Испания) пък преодоля германеца Яник Ханфман след 7:6 (4), 6:3, 6:2, продължавайки опита си да спечели титлата от Големия шлем в Мелбърн. 22-годишният испанец ще срещне в следващата фаза французина Корентен Муте или американеца Майкъл Чжън.

Арина Сабаленка Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание