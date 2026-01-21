Световните №1 Сабаленка и Алкарас с победи в откритото на Австралия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерката в световната ранглиста по тенис Арина Сабаленка (Беларус) се класира за третия кръг на откритото първенство на Австралия.

Шампионката в турнира през 2023 и 2024 г. надделя над китайската квалификантка Чжуосюан Баи с 6:3, 6:1 за 72 минути.

Нейната следваща съперничка ще е състезаващата се за Австрия рускиня Анастасия Потапова, която елиминира номер 28 в схемата Ема Ръдукану (Великобритания) със 7:6(3), 6:2.

№1 при мъжете Карлос Алкарас (Испания) пък преодоля германеца Яник Ханфман след 7:6 (4), 6:3, 6:2, продължавайки опита си да спечели титлата от Големия шлем в Мелбърн. 22-годишният испанец ще срещне в следващата фаза французина Корентен Муте или американеца Майкъл Чжън.