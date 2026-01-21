ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 2 млн. евро за откритата лекоатлетическа писта и за спортно-техническата база на Националния стадион "Васил Левски"

Незабравими мигове на националния стадион "Васил Левски" Снимка: Архив

С модернизацията на откритата лекоатлетическа писта и на спортно-техническата база на Националния стадион "Васил Левски" ще бъдат създадени съвременни и качествени условия за подготовка, тренировки и провеждане на национални и международни състезания по лека атлетика. Така министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев коментира приетото днес решение на Министерския съвет, с което се предвижда отпускане на средства в размер на 1 872 862,16 евро, които да бъдат използвани целево за ремонт и реконструкция на спортните съоръжения, съобщават от пресцентъра на Министерството на младежта и спорта.

„Инвестицията в спортната инфраструктура у нас е от изключително значение не само за устойчивото развитие на спорта в България, но и за популяризирането на масовия спорт, за насърчаването на активния начин на живот сред младите хора, както и за утвърждаването на България като домакин на международни спортни форуми. Щастлив съм, че успяхме да осигурим необходимите средства и така да дадем нови възможности на бъдещите поколения спортисти да постигат високи спортни резултати", добави още министър Пешев.

Ремонтът ще повиши функционалността и безопасността на съоръжението, като по този начин се създадат по-добри условия за спортисти, треньори и спортната общественост.

Незабравими мигове на националния стадион "Васил Левски" Снимка: Архив

