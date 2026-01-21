ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров призна за контузия на китката

Григор Димитров ще трябва да се възстановява от нова контузия.

Контузия на китката е проблемът, който не позволи на Григор Димитров да играе с пълни сили в мача си от първия кръг на откритото на Австралия.

Най-добрият български тенисист в историята загуби от Томаш Махач (Чех). 

Димитров е получил травмата по време на двубоя, стана ясно от съобщение, разпространено от мендижъра му сред журналистите в Мелбърн, пише Tenniskafe.

"За съжаление, ударих китката си по време на мача и силната болка ограничи възможностите ми. Съжалявам, че не можах да се боря по начина, по който ми се искаше. Благодаря на феновете за подкрепата, очаквам с нетърпение да се върна отново", се казва в изявлението на Григор. 

Григор Димитров ще трябва да се възстановява от нова контузия. Снимка: Ройтерс

